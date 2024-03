Furgoni abbandonati e usati come deposito: blitz dei vigili al mercato di Torrione

Blitz al mercato rionale di Torrione, dove gli agenti della Polizia Municipale hanno rinvenuto e ispezionato alcuni camion e furgoni abbandonati, che venivano utilizzati dai venditori ambulanti come deposito.

Il sopralluogo

I veicoli in questione sono risultati privi di copertura assicurativa. Due, in particolare, erano anche senza la revisione e parcheggiati in una zona fuori dall’orario previsto. Tutti i mezzi, al termine dei controlli, sono stati rimossi dai carro-attrezzi.