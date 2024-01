"Siamo presi di mira dai ladri, non siamo più tranquilli": l'allarme dei salernitani

Continuano a giungere segnalazioni di furti nella zona Irno di Salerno e nei rioni collinari, dove i residenti hanno perso la tranquillità per via di presenze sospette e colpi messi a segno in zona, specie in orario serale.

Accorato il nuovo appello degli abitanti del posto, affinchè vengano incrementati i controlli da parte delle forze dell'ordine, specie al calar del sole.