Scippano e feriscono un anziano con problemi di deambulazione, poi mettono a segno altri furti: 2 arresti a Nocera

Sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore F. G., 38enne, e della compagna G. S., 31enne, entrambi del posto. Come disposto dal Gip del Tribunale, i due sono finiti ai domiciliari presso le abitazioni dei genitori, rispettivamente a Pagani e Roccapiemonte, con l'accusa di furto.

I furti

In particolare, F. G. e G. S., nel corso della estate, hanno messo in atto dei furti con strappo, molti dei quali, per le modalità operative e per le conseguenze subite dalle vittime, sono stati annotati dagli investigatori come rapine. I due malfattori, già l'8 agosto, nella centralissima Piazza Amendola, nel tentativo di sottrarre una catenina d’oro a G. M., anziano con difficoltà deambulatorie, hanno trascinato la loro vittima a terra causandogli la frattura di una mano. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati sul posto hanno consentito al Personale del Commissariato di Nocera Inferiore, di individuare i colpevoli e di denunciarli.

L'arresto

Gli indagati sono stati accompagnati presso i loro domicili per la misura cautelare confermata anche dopo l’interrogatorio di garanzia tenutosi dinanzi al Gip del Tribunale di Nocera Inferiore.