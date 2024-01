Furti di auto sul territorio salernitano: due giovani in manette

I Carabinieri di Baronissi, in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in un istituto di pena minorile nei confronti di due giovani su richiesta del Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno. I due giovani sono sospettati di aver commesso una serie di furti di autovetture - in totale nove - tra novembre e dicembre 2022 a Salerno, Pontecagnano, Baronissi, Roccapiemonte e Castel San Giorgio.

Le indagini

Le indagini condotte dai Carabinieri, coordinate dall'ufficio di Procura, hanno permesso di delineare in maniera dettagliata tutte le azioni criminose attribuite ai due giovani, che all'epoca dei fatti erano minorenni. Grazie a queste indagini, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza che hanno supportato l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare.