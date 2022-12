Furti nel salernitano: colti in flagranza due ladri della banda dell'Audi, il blitz

In azione, i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania che, nell’ambito dei servizi coordinati per contrastare i furti in abitazione, hanno tratto in arresto in flagranza due giovani provenienti da un campo nomadi del napoletano, accusati, nel tardo pomeriggio di domenica, di aver messo a segno un furto all’interno di un’abitazione di Vallo. I ladri, in concorso con altri due rimasti sconosciuti, segnalati aggirarsi sul posto con un’auto di colore grigio, approfittando dell’assenza del proprietario dell’abitazione, scardinando la porta d’ingresso, si erano impossessati di denaro contante, monili in oro, orologi ed alcune monete da collezione. La Centrale Operativa della Compagnia ricevuta la segnalazione del furto e del veicolo sospetto, per rintracciare i soggetti, ha fatto convergere le pattuglie sulle strade e sulle località che avrebbero potuto essere raggiunte dai malfattori. La procedura operativa attuata ha consentito all’equipaggio della Sezione Radiomobile di intercettare e raggiungere a Gioi Cilento il veicolo segnalato: arrestati i due dei quattro occupanti il veicolo, che per sottrarsi alla cattura hanno anche opposto attiva resistenza.

L'arresto

Sul veicolo, oltre alla refurtiva, restituita alla vittima, sono stati trovati attrezzi per lo scasso (un flessibile, un martinetto idraulico, una mazza a

cuneo, vari cacciaviti), una mazza da baseball, dei cappellini e delle mascherine chirurgiche. Il veicolo ed il materiale sono stati sequestrati, per i rilievi del caso. I soggetti fermati sono stati condotti alla casa circondariale di Vallo della Lucania. La loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria e non possono essere considerati colpevoli sino ad eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.