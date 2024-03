Da Eboli a San Giorgio a Cremano per svaligiare le gioiellerie: in 3 nei guai

Da Eboli a San Giorgio a Cremano, per mettere a segno furti. E' finita nei guai una banda che aveva preso di mira delle gioiellerie, grazie ad un'azione congiunta della vigilanza privata e della Polizia di Stato, nel napoletano. A darne notizia su Instagram il sindaco del Comune vesuviano, Giorgio Zinno.

Il fatto

Dopo una segnalazione di un commerciante, uomini della Union Security (istituto di vigilanza privata) hanno setacciato le strade, controllando tutte le gioiellerie del territorio e le strade ad esse collegate. Dopo un'ora circa, dunque, hanno individuato due uomini e una donna, riconoscendoli dalle fotografie inviategli in seguito alla prima segnalazione. Così, gli addetti alla sicurezza hanno allertato il Commissariato di San Giorgio a Cremano: gli agenti, in Piazza Troisi, hanno identificato le tre persone, provenienti da Eboli, con precedenti per furto con destrezza ai danni di diverse gioiellerie, anche a San Giorgio a Cremano. Nei loro confronti è stato disposto dal Questore il foglio di via da San Giorgio a Cremano.