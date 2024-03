Raffica di furti in Cilento: ladri "ripuliscono" abitazioni e auto, si indaga

Non c'è pace per la zona Sud della provincia di Salerno: continuano a susseguirsi, infatti, furti in locali e appartamenti. In particolare, lo scorso weekend a Policastro, a Santa Marina, dei ladri sono entrati in azione ripulendo da oro e contanti un'abitazione, in assenza dei proprietari: di oltre 4mila euro il bottino.

Gli altri colpi

Nei giorni scorsi, i malviventi avevano rubato una Maserati a Rofrano, mentre domenica, a Montecorice, ignoti hanno danneggiato un'auto per impossessarsi di denaro, documenti e oggetti custoditi all'interno della vettura. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili dei colpi.