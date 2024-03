Allarme furti nel salernitano, rubate una Maserati e un furgone: è caccia ai ladri

E’ ancora allarme furti nella zona sud della provincia di Salerno. Ignoti, la scorsa notte, hanno rubato una Maserati nel piccolo comune di Rofrano. A fare l’amara scoperta, questa mattina, è stato il proprietario, che ha subito sporto denuncia ai carabinieri.

L'altro colpo

A Capaccio Paestum, invece, ieri pomeriggio è stato portato via un furgone (Fiat Ducato) di colore bianco, targato FK260XD, che era parcheggiato in un’area di sosta in località Licinella. A raccontare l’episodio sui social è stato il proprietario che ha lanciato un appello per ritrovarlo.