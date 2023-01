Minicar rubate nel salernitano e rivendute come nuove: disposti 40 sequestri

Mini car rubate a Salerno rivendute come nuove nel casertano. È quanto emerso da un'indagine della procura di Napoli su false immatricolazioni delle cosiddette "macchine 50".

L'operazione

Nell'ambito di tale indagine, la polizia stradale di Caserta ha sequestrato più di 40 auto di marca Ligier e Aixam, dichiarate come provenienti dall'estero ma in realtà rubate. L'inchiesta, come riportato da Teleclub Italia, ha permesso di scoprire che le auto rubate venivano prima trasferite in Francia per la falsa immatricolazione e poi rivendute nel casertano a cifre che hanno raggiunto anche ai 10mila euro.