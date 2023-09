Nuovi furti a Montesano e Roccadaspide: preso di mira un tabacchi, rubata anche un'auto

Ladri in azione nel salernitano, tra la notte di venerdì e le prime ore di questa mattina. In particolare, a Montesano sulla Marcellana, i malviventi, danneggiando il portone d'accesso, hanno preso di mira una tabaccheria, portando via anche diversi attrezzi agricoli custoditi in un capannone poco distante, di proprietà degli stessi titolari dell'esercizio commerciale preso di mira. Indagano i carabinieri, dunque, per risalire all'identità dei responsabili del colpo.

Intanto, a Roccadaspide, in località Sant’Antonio sarebbero stati messi a segno una serie di furti da ignoti che avrebbero rubato anche un'auto. Indagano,