Furti all'interno del tribunale di Nocera: ladro ai domiciliari

Un uomo residente a Montecorvino Rovella è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per furto aggravato emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, i Carabinieri della locale Sezione di Polizia Giudiziaria, in collaborazione con altra Polizia Giudiziaria di Napoli. Nei confronti dell’uomo il Giudice ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di furto aggravato commesso su cose esistenti in uffici pubblici ed esposte per necessità alla pubblica fede.

L’indagine

I fatti risalgono al 7 settembre 2021 ed al 13 giugno 2022, quando tre dipendenti dell’ufficio Gip della Sezione Civile della Cittadella Giudiziaria di Nocera Inferiore hanno subito il furto dei portafogli, prelevati dalle borse personali approfittando di una momentanea assenza. Dopo un’attenta e complessa analisi delle immagini di videosorveglianza degli uffici giudiziari ed una conseguente indagine tecnica è stato ricostruito il modus operandi dell'indagato, il quale, dopo essere entrato nell'area della cittadella giudiziaria, si introduceva negli uffici e con molta scaltrezza realizzava i furti.