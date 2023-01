Aggrediti e derubati nella propria abitazione: sotto choc due anziani a Capaccio, si indaga

Increscioso episodio a Vuccolo Maiorano, frazione di Capaccio Paestum: due anziani, infatti, sono stati aggrediti e derubati nella propria abitazione, nel pomeriggio.

Il fatto

Due malviventi avrebbero bussato alla porta e, aperti dall'anziano, lo avrebbero strattonato, per poi immobilizzare la moglie. I ladri hanno rubato degli orecchini d’oro, scippandoli violentemente alla anziana e i contanti di cui era in possesso il marito, per poi fuggire.

Le indagini

Sul posto, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso le vittime: accertamenti in corso, per individuare i responsabili del vile colpo.