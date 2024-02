Maxi furto in un appartamento a Torrione: bottino da 20 mila euro

Un ingente furto è stato messo a segno, nelle ultime ore, nel quartiere di Torrione a Salerno. Ignoti si sono introdotti, in pieno giorno, all’interno di un appartamento situato in via Roberto Santamaria riuscendo a portare via soldi ed oggetti preziosi per un bottino complessivo di circa 20 mila euro.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei proprietari dell’abitazione che, al loro rientro, hanno fatto l’amara scoperta. C’è preoccupazione nel rione, ma più in generale in città, dove, da tempo ormai, i furti sono all’ordine del giorno.