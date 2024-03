Ladri in azione la scorsa notte a Campagna: ignoti a bordo di un'auto, infatti, hanno preso di mira un motel del posto, introducendosi nel bar della struttura per portare via numerosi pacchetti di sigarette e poi fuggire.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri di Eboli che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei malviventi.