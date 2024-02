Furto con inseguimento: recuperati attrezzi agricoli ed una capra

Tentato furto, ieri sera, nel comune di Montano Antilia. Ignoti, infatti, si sono intrufolati all’interno di un casolare di campagna riuscendo a rubare una capra, una motosega, un decespugliatore ed altre attrezzature utilizzate per l’agricoltura.

L'inseguimento

A dare l’allarme è stato il proprietario che ha prontamente avvisato i carabinieri, i quali sono riusciti a raggiungere l’auto dei ladri (erano in tre) mentre percorreva la Strada Statale 18 in direzione Celle di Bulgheria-Roccagloriosa. E’ nato un inseguimento, nel corso del quale i malviventi, approfittando del buio, hanno abbandonato la vettura per poi darsi alla fuga nelle campagne limitrofe. I militari dell’arma hanno effettuato i rilievi di rito e restituito la refurtiva al legittimo proprietario.