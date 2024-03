Raid nella casa canonica: scassinata la cassaforte, ferito il vice parroco

Sconcerto a Battipaglia dove una banda di ladri è entrata in azione all’interno della casa canonica della chiesa di San Gregorio VII, nel quartiere Sant’Anna. Secondo quanto raccontato da alcuni fedeli, i malviventi hanno forzato e scardinato la porta d’ingresso in ferro e poi con un flex hanno distrutto la cassaforte portando via contanti ed oggetti di valore, frutto delle offerte dei fedeli.

La fuga

A sorprenderli è stato il parroco, don Michele Olivieri, che li ha costretti a fuggire. Nel frattempo è giunto anche il vice parroco, don Mirko Vitale, che ha cercato di inseguirli e di recuperare uno dei borsoni contenenti parte della refurtiva. Soltanto che uno dei malviventi o ha colpito ferendolo. Don Mirko, successivamente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” per alcune lesioni.