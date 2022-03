Furto a Polla, i ladri rubano due dossi artificiali dalla strada

Ladri di nuovo in azione a Polla. Questa volta, però, non hanno rubato ne automobili ne oggetti preziosi dalle abitazioni. Nella notte, infatti, hanno preso di mira due dossi artificiali in plastica collocati lungo una strada secondaria che viene utilizzata, soprattutto in questi giorni, come percorso alternativo a seguito dei lavori sul ponte Romano.

Le indagini

Sul posto si è recato l’assessore Vincenzo Giuliano insieme agli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi di rito per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei malviventi.