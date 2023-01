Colpo in un hotel a Pontecagnano Faiano: rubati soldi e sigarette

Ancora furti a Pontecagnano Faiano. Questa volta, ad essere preso di mira nella notte tra venerdì e sabato, è stato un hotel in via Mar Ionio.

Il furto

Ignoti hanno portato via il denaro in cassa e varie stecche di sigarette: indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili del colpo. Preziose saranno le immagini della videosorveglianza.