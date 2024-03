Entra in un bar del centro e ruba la cassetta delle mance: donna in fuga

Furto, in pieno giorno, all’interno di un bar di Salerno. Una donna, ieri mattina, è entrata all’interno di un’attività commerciale di via Santi Martiri Salernitani spacciandosi per una cliente, ma poi - riporta Il Mattino - ha rubato la cassetta delle mance che era posizionata sul bancone ed è scappata via.

Le indagini

Sul posto, allertata dai dipendenti del bar, è giunta la Polizia di Stato che ha ascoltato la loro testimonianza ed avviato le indagini per risalire all’identità della donna.