Ruba l'incasso di un bar e poi tenta il furto in un ristorante: colto in flagranza e arrestato

Ha tentato di mettere a segno un colpo in un ristorante, ma non l'ha passata liscia, A.H., algerino residente a Capaccio Paestum che, nella notte, è stato arrestato dai carabinieri di Agropoli per furto aggravato.

Il fatto

Mentre tentava di introdursi nel locale dalla finestra, il ladro è stato fermato dai militari allertati da una segnalazione al 112: i carabinieri hanno accertato che, poco prima, l'uomo avrebbe rubato 338,60 euro dalla cassa di un bar sito vicino al ristorante in cui è stato poi bloccato. L'algerino, dunque, è finito agli arresti domiciliari, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.