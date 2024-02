Furti nel salernitano: ripulito un appartamento a Roccadaspide

Ladri di nuovo in azione a Roccadaspide: oggi pomeriggio, ignoti si sono introdotti in un'abitazione, ripulendola di preziosi e contanti, per poi dileguarsi.

A lanciare l'allarme, notando le presenze sospette aggirarsi nella zona, i vicini delle vittime che, al momento del fatto non erano presenti e che, al loro ritorno, hanno fatto l'amara scoperta. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità degli autori dell'ennesimo colpo.