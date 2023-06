Furto a Salerno, rubato uno scooter: "Aiutateci a trovarlo, 500 euro di ricompensa"

Ancora un furto a Salerno. Nella notte, in Corso Garibaldi, è stato rubato uno scooter parcheggiato nei pressi di un’abitazione. I video sono stati pubblicati sulla pagina Facebook “Cosa c’è che non va a Salerno?”. “Se riconoscete gli autori segnalatecelo in forma anonima. 500 euro di ricompensa” è l’appello pubblicato sui social. I proprietari, dopo l’amara scoperta, hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine.