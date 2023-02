Fuggendo, i malviventi hanno portato via anche un’auto parcheggiata. Sul posto, i carabinieri per risalire agli autori del furto.

Furto nella notte, a Capaccio Paestum , esattamente in un supermercato di Licinella. Ignoti si sono introdotti nell'esercizio commerciale dall'ingresso posteriore, rubando bottiglie di champagne, liquori, vino e diversi generi alimenari, oltre agli euro presenti in cassa. Il valore complessivo del bottino, dunque, è pari a circa 20mila euro secondo una prima stima.

Ladri in azione a Capaccio-Paestum: rubati i soldi in cassa e generi alimentari, in un supermercato