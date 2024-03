Ladri in azione a Salerno: svaligiata una tabaccheria, colpo da 50mila euro

Furto nella notte a Pastena, esattamente in via Trento: ignoti in pochi minuti hanno svaligiato una tabaccheria, portando via un bottino pari a circa 50mila euro.

L'intervento

Sul posto, la Squadra Mobile della Questura, per gli accertamenti del caso. Preziosi, per l'identificazione dei responsabili, saranno le immagini della videosorveglianza.