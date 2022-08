Furto in via delle Calabrie, il titolare dell'Imperial scopre il ladro e viene aggre

Furto all'Imperial di via Nazionale delle Calabrie, a Salerno. Il ladro, dopo essersi impossessato di diversi oggetti, è stato scoperto dal proprietario che, nel tentativo di farsi restituire la refurtiva, è stato anche aggredito.

Le indagini

Immediatamente le auto dell'Ivri Sicuritalia allertate dallo stesso proprietario del negozio, hanno messo in allarme le forze dell'ordine che, giunte sul posto, ora indagano per risalire all'identità del responsabile del colpo che ha fatto perdere le sue tracce. Accertamenti in corso.