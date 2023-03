Gatti avvelenati a Roccapiemonte: gli animalisti promettono "una taglia" di 1000 euro a chi denuncia i responsabili

Quattro gatti randagi sarebbero stati uccisi nei scorsi giorni dai bocconi avvelenati. "Non sappiamo quanti altri randagi possano aver mangiato le esche: per questo motivo l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA ha deciso di presentare un esposto alla Procura della repubblica di Salerno per chiedere di individuare i responsabili di tale azione criminale", si legge sulla nota.

L'iniziativa

L'Aidaa ha anche deciso di proporre una ricompensa di 1000 euro per chiunque permetterà di individuare e denunciare l'autore o gli autori degli avvelenamenti che hanno colpito i gatti di Roccapiemonte.