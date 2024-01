Gli eccessi di Capodanno: giovane salernitano in coma etilico

Un giovane è finito in coma etilico a Salerno durante i festeggiamenti di fine anno. Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto dopo essere stati allertati dai presenti. A darne notizia è stato il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, che questa mattina ha incontrato la stampa per un bilancio del Capodanno.

Il bilancio di Conticchio

"La macchina della sicurezza - ha spiegato Conticchio in rferimento al concerto di Capodanno - ha funzionato, anche perche' il concerto è stato preceduto da una serie di incontri di tavoli tecnici tenuti qui in Questura, di un comitato che si e' tenuto alla presenza del prefetto Francesco Esposito per valutare e mettere in campo tutte le misure idonee affinche' il concerto si potesse svolgere in massima tranquillità. Il ringraziamento a tutte le forze di polizia presenti, ai volontari, ai vigili del fuoco perche' e' stato fatto un lavoro importante, un primo grande lavoro per questa piazza della Libertà'". E ha funzionato anche il servizio predisposto per l'happy hour della vigilia di Capodanno tra le strade della citta'. "C'e' stata una fiumana di ragazzi che hanno festeggiato - aggiunge il questore - e anche in questa fiumana di persone devo dire che ogni cittadino e ogni cittadina si e' comportato regolarmente. Non c'e' stata una rissa, non ci sono stati scontri. C'e' stato soltanto tanto sorriso e qualche bicchiere di alcol di troppo". Grande lavoro da parte delle forze dell'ordine anche nel contrasto alla vendita di botti e fuochi d'artificio illegali. "I carabinieri - spiega Conticchio - hanno arrestato una persona a Salerno, il commissariato di Battipaglia ne ha arrestata un'altra li' per detenzione di materiale esplodente. Parecchio materiale esplodente che ha messo in pericolo lo stabile dove e' stato rinvenuto. Ne avevano anche in casa, quindi massima attenzione".