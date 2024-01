Cava de' Tirreni, hackerata la pagina social "infogiovani"

Hackerata la pagina facebook "Infogiovani" del servizio Informagiovani del Comune di Cava de'Tirreni. Come confermato dall'amministrazione, sulla pagina in questione sono stato pubblicate informazioni false e ingannevoli che non sono riconducibili alle attività del servizio comunale.

Il Comune di Cava de'Tirreni sta lavorando ripristinare la normale operatività della pagina.