Due incendi divampano nel Cilento: residenti evacuati, paura tra i turisti

Paura, oggi pomeriggio, nel Cilento, dove due incendi sono divampati in località Torre Orsaia, tra Palinuro e Centola. Il più esteso si è sviluppato tra Palinuro e Centola, dove le fiamme hanno lambito alcune case costringendo i residenti ad evacuarle per motivi di sicurezza. L’altro rogo, invece, si è verificato in un’area boschiva vicino alla stazione ferroviaria di Torre Orsaia: bruciata diversi ettari di macchia mediterranea. Le raffiche di vento delle ultime ore non consentono ai vigili del fuoco di domare facilmente i roghi. C’è preoccupazione tra residenti e turisti.