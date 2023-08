Montagna in fiamme a Castel San Giorgio, altri due incendi ad Agropoli e Eboli: è caccia ai piromani

E’ ancora allarme incendi dall’Agro alla zona sud della provincia.La scorsa notte le fiamme sono divampate sulla montagna di Castel San Giorgio ed erano visibili a chilometri di distanza. Tanta amarezza da parte dei residenti che sui social denunciano: “Hanno aspettato la serata ventosa per distruggere il poco verde che era rimasto. L’ignoranza regna sovrana”.

La zona sud

Altri due roghi sono divampati tra la Piana del Sele e il Cilento. Il primo ad Eboli, sempre ieri sera, in via Sacro Cuore, a pochi metri dalle abitazioni; il secondo ad Agropoli in località Moio Alto. Distrutti ettari di vegetazione. Per tutti e tre gli incendi sono intervenuti i vigili del fuoco e si segue la pista dolosa.