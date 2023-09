Incendi a Vibo Valentia: in azione anche la squadra dei Vigili del fuoco di Salerno

Mentre Salerno era in allerta per maltempo, nella tarda serata di venerdì, dal comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, è partita una squadra di emergenza composta da 9 persone per gli incendi boschivi. Arrivati ieri mattina a Vibo Valentia, i caschi rossi si sono adoperati per spegnimenti vari e per il supporto alle squadre locali, lungo tutto il territorio, fino a Tropea.

L'intervento

Sul posto, squadre straordinarie anche da Crotone e Roma. Nella serata di sabato, inoltre, un altro forte temporale e nuovi conseguenti interventi. Alle 7 stamattina, infine, è stata dichiarata terminata l’emergenza incendi ed i vigili del fuoco si sono rimessi in viaggio per tornare a Salerno.