In fiamme un veicolo sull'A2 del Mediterraneo: rallentamenti tra Petina e Polla

Tensione sull'A2 del Mediterraneo: a causa di un veicolo improvvisamente incendiato ed immediatamente spento, risultano rallentamenti in via di smaltimento, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Petina e Polla.

L'intervento

Sul posto, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.