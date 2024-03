Incendio in un appartamento: evacuata una palazzina a Battipaglia

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, a Battipaglia, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al settimo piano di una palazzina situata in via D’Annunzio, nel rione Sant’Anna.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a far evacuare temporaneamente il condominio e poi hanno domato le fiamme che hanno provocato diversi danni. Fortunatamente non risultano feriti in quanto all’abitazione non vi era nessuno. Sono in corso accertamenti per risalire all’origine del rogo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.