A fuoco altre 6 auto: incendio nella notte in via Monticelli

Ancora fiamme ai danni di auto in sosta, a Salerno. Ben 6 vetture, infatti, sono state avvolte dalle lingue di fuoco in via Monticelli intorno alle ore 2.30, nella notte appena trascorsa.

Sul posto la "Proma Partenza" del Comando Vigili del Fuoco di Salerno e un'autobotte. Incendio generalizzato a tutte le auto al momento dell'arrivo sul posto: indagano le forze dell'ordine per risalire ai responsabili del rogo.