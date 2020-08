Incendio a Cava de' Tirreni, distrutte tre automobili: sequestrati i filmati

Momenti di tensione, nella notte tra martedì e mercoledì, a Cava de’ Tirreni, dove tre automobili sono state distrutte dalle fiamme nel cortile delle case popolari situate in località “San Pietro”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati, intorno alle 3, i residenti che hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Ingenti i danni ad una Citroen, una Fiat Panda ed un Opel. Il rogo, inoltre, ha lambito anche il muro di una palazzina. Tempestivo l’intervento dei pompieri che hanno evitato che il fuoco si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per accertare se si sia trattato di un incendio accidentale o doloso. Gli agenti hanno acquisito le immagini registrate da alcune telecamere per provare a rinvenire elementi utili ad identitficare gli eventuali autori.