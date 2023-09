Dramma sfiorato a Camerota: auto in corsa prende improvvisamente fuoco

Tensione, nella notte a Camerota: un’auto ha preso fuoco lungo la salita per Monte di Luna. Il conducente si è accorto giusto in tempo del pericolo, mettendosi in salvo.

Purtroppo, le lingue di fuoco hanno divorato il veicolo: sul posto, i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la strada. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, come riporta Ondanews.