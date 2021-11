Fulmine colpisce deposito a Moio della Civitella, scoppia incendio: corrono i pompieri

Momenti di tensione, ieri sera, a Pellare, frazione di Moio della Civitella, dove un fulmine ha colpito il deposito di una villa provocando un vero e proprio incendio. A dare l’allarme la famiglia residente nell’abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, nonostante le difficoltà causate dal maltempo, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non risultano feriti e neanche danni strutturali. Per i residenti, dunque, soltanto tanta paura.