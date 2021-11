Prorogata l'allerta Arancione: scuole chiuse anche sabato in diversi comuni

Prorogata la chiusura delle scuole per il maltempo, in diversi comuni salernitani. In particolare, a Vietri, Sarno, Pagani e Nocera Inferiore, a seguito della persistenza dell'allerta Arancione, i sindaci hanno disposto anche per domani 27 novembre la sospensione delle attività didattiche per le scuole cittadine di ogni ordine e grado.

L'elenco dei comuni dove gli alunni resteranno a casa anche sabato, potrebbe, dunque, allungarsi.