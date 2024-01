Incendio in una fabbrica di luminarie: ingenti i danni, indagano i carabinieri

Momenti di tensione, a Mercato San Severino, dove un incendio è divampato in piena notte all’interno di un’azienda di luci. A dare l’allarme il custode e i familiari del titolare che vivono in un’abitazione adiacente alla stessa azienda.

Le indagini

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, soltanto dopo alcune ore, sono riusciti a domare le fiamme, che hanno distrutto larga parte del deposito aziendale con all’interno vario materiale elettrico. Sulle cause del rogo sono tuttora in corso accertamenti da parte dei pompieri e dei vigili del fuoco. Non si esclude alcuna pista.