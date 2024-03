Incidente sul lavoro a Eboli: autista 27enne muore folgorato

Dramma nel salernitano: è morto folgorato l'autista di un tir a Eboli, mentre scaricava dei mangimi da due rimorchi, in un parcheggio. Per cause da accertare, il carro gru avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione sovrastanti. L'incidente sul lavoro lungo la strada provinciale 30, in zona Prato, è avvenuto intorno alle 12.30. A seguito dell'accaduto, si è verificato un black-out nella zona.

L'intervento

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari 118 che hanno trasportato l'uomo in ospedale, dove purtroppo è deceduto. La salma potrebbe essere restituita a breve ai familiari. Accertamenti in corso, dunque, da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli.