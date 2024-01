Incidente tra Sacco e Teggiano, a causa di un cinghiale: interviene il sindaco

Si è verificato ieri un grave incidente stradale tra Sacco e Teggiano, causato da un cinghiale ed in cui è rimasta coinvolta una cinquantenne di Piaggine che ha riportato diverse fratture, ma che, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

L'intervento del sindaco

"Voglio esprimere il mio augurio di pronta guarigione alla donna coinvolta nell'ennesimo incidente causato dai cinghiali. - ha detto il sindaco Pino Palmieri - Abbiamo il dovere di intraprendere una azione forte e rigorosa contro questa emergenza che segna da anni il nostro territorio e tutelare l'incolumità pubblica. Bisogna modificare, al più presto, la legge Istitutiva del Parco e permettere ai legittimi proprietari di difendere la propria terra. È il momento di cambiare le regole", ha concluso.