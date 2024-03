Incidente ad Altavilla, 36enne in gravi condizioni

Sarebbero gravi, purtroppo, le condizioni di salute della 36enne di Battipaglia rimasta ferita nell’incidente avvenuto ieri mattina, ad Altavilla Silentina. La giovane, in località Ponte Calore, ha perso il controllo guida finendo in un terreno privato, dopo aver impattato contro il bordo stradale.

Il fatto

Ad estrarla dall'abitacolo, i Vigili del Fuoco: trasportata presso l’ospedale di Eboli, in codice rosso, la 36enne, secondo quanto riporta Infocilento, ora sarebbe intubata. Indagano, intanto, le forze dell'ordine, per chiarire la dinamica e le cause del sinistro.