Incidente a Giffoni Valle Piana, a bordo dello scooter: grave una 17enne

Risulta ricoverata, in gravi condizioni, all‘ospedale “Ruggi” di Salerno, una 17enne, sbalzata giù dalla scooter, insieme al fidanzato che era alla guida del mezzo, intorno alla mezzanotte, a Vassi di Giffoni Valle Piana.

Secondo La Città, quando i due avevano imboccato la strada, in località San Rocco, per immettersi in via Granati, il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Ad avere la peggio, dunque, la minore che, nell’impatto, avrebbe battuto la testa prima contro il segnale stradale e poi contro il muro di cemento. Accertamenti in corso.