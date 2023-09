Lutto nel salernitano, giovane docente muore in un incidente stradale in provincia di Novara

Sicilì e Morigerati a lutto: è morto Masaki Pugliese, giovane insegnante di matematica rimasto vittima di un incidente stradale in provincia di Novara, fra Cameri e Bellinzago Novarese, a una ventina di chilometri da casa.

L'insegnante originario del salernitano stava rientrando dal lavoro presso l'istituto dove aveva preso servizio. "Siamo profondamente addolorati per la tragedia che ha colpito la nostra comunità - ha commentato il vicesindaco di Morigerati, Cono D’Elia - Masaki era un giovane con un futuro luminoso davanti a sé e la sua morte rappresenta una perdita incommensurabile per la sua famiglia e per tutti noi. In questo momento di profondo dolore, la comunità di Sicilì e Morigerati si stringe ai suoi cari e amici". Dolore.