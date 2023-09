Incidente nel salernitano: auto sbanda e rischia di finire sui binari

Brutto incidente nella notte, a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria. Per cause da accertare, infatti, un'auto proveniente da Palinuro è finita fuori strada, rischiando di finire sui binari.

Sul posto, i carabinieri e i sanitari del 118 allertati da altri automobilisti: la conducente ha vissuto un forte spavento, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.