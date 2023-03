Incidente tra auto e moto in Toscana: 22enne cilentano in fin di vita

Sono giorni di apprensione nel piccolo comune di Celle di Bulgheria, dove gli abitanti sono molto preoccupati per le sorte di un ragazzo di nome Francesco che, sabato scorso, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale verificatosi sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nel comune di Ponsacco (Pisa).

Il dramma

Il giovane maresciallo di 22 anni era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un’automobile. A seguito del violento impatto, è caduto rovinosamente sull’asfalto. Ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione all’ospedale di Pontedera. Intanto, la comunità di Celle di Bulgheria si stringe attorno alla famiglia. Su iniziativa del parroco, don Vincenzo Contaldi, venerdì ci sarà un incontro di preghiera per Francesco alle ore 21.30 nella chiesa parrocchiale.