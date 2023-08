Incidente in quad sul Monte Cervati: giovane condotta al Ruggi con l'eliambulanza

Dramma sfiorato sul Monte Cervati: un gruppo di giovani era intento a vivere un’escursione in quad, quando una ragazza, per cause da accertare, è finita fuori strada, ferendosi a causa dell’incidente.

I soccorsi

Gli accompagnatori della malcapitata hanno lanciato l'allarme: a soccorrerla, il 118 che l'ha condotta presso il campo sportivo di Sanza dove ad attenderla c'era una eliambulanza per il trasporto presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno. Accertamenti in corso.