Brutto incidente, nella serata di oggi, sul raccordo Salerno-Avellino, all'altezza di Baronissi, in direzione Fratte. Per cause da accertare, infatti, un'auto ed un furgone si sono scontrati. Rallentamenti al traffico inevitabili a causa del sinistro. Si indaga, dunque, per risalire all'esatta causa e alla dinamica dell'accaduto.