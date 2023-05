Ennesimo incidente, questa mattina: lungo la ex strada regionale 426 in via Monsignor Sacco, a Sant’Arsenio, un'auto è sbandata per cause da accertare.

L'intervento

Sul posto, i sanitari che hanno condotto la conducente in ospedale, per le cure del caso e le forze dell'ordine, per i rilievi. Accertamenti in corso.