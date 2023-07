Grave incidente sulla Tangenziale di Salerno, una testimone: "Lo scooter coinvolto sfrecciava a folle velocità"

"L'incidente sulla Tangenziale di domenica, culminato con il grave ferimento di un 48enne in moto, si è verificato per cause diverse da quelle riportate". Lo racconta alla nostra redazione M.G., salernitana che, ieri pomeriggio, ha assistito in prima persona al sinistro registrato sulla Tangenziale di Salerno, all'altezza di Sala Abbagnano.

La testimonianza

"Ero in auto con i miei figli e dopo aver allertato i soccorsi e la polizia stradale, sono dovuta andar via perchè i ragazzi erano sconvolti per l'accaduto - ricorda la donna - Chiedo solo che venga fatta giustizia: lo scooter su cui viaggiava il 48enne ora ricoverato in ospedale, era guidato dall'altro centauro rimasto lievemente ferito nel sinistro. Quest'ultimo sfrecciava a tutta velocità tra le vetture. Ha sfiorato anche la mia auto nella sua folle corsa ed è finito su di un altro motorino con a bordo un altro ragazzo". M.G., dunque, ci ha riferito di aver testimoniato quanto visto anche alla Polizia Stradale che ha avviato le indagini per accertare l'accaduto e ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Fiato sospeso, intanto, per il centauro finito in Rianimazione.